'Domingo no Museu' volta na Itália com entradas gratuitas

O governo italiano reativou o projeto "Domingo no Museu", que isenta o público de pagar ingressos para visitar as atrações culturais do país no primeiro domingo de cada mês. Neste ano, a iniciativa entrou em vigor ontem (5) e já tem data para os próximos meses, como em 5 de março. A programação completa pode ser acessada em www.beniculturali.it/domenicalmuseo.

O projeto "Domingo no Museu" foi criado em 2014 pelo Ministério de Bens Culturais da Itália e inclui atrações turísticas como o Coliseu, o Fórum Romano, a Galleria degli Uffizi, em Florença, entre outros museus e sítios arqueológicos. (ANSA)