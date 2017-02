Ancine abre inscrições para encontro com curadores do Festival de Cannes

Até o dia 15 deste mês estão abertas as inscrições para a 21ª edição do programa Encontros com o Cinema Brasileiro, iniciativa da Agência Nacional do Cinema (Ancine), em parceria com o Ministério das Relações Exteriores. Nesta etapa do programa, participarão representantes do Festival de Cannes, na França, um dos mais importantes do mundo, a ser realizado de 17 a 28 de maio.

Os curadores François-Michel Allegrini, da seleção oficial do festival, e Anne Delseth, da Quinzena dos Realizadores, estarão no Rio de Janeiro entre os dias 14 e 17 de março para assistir aos filmes selecionados. Segundo a Ancine, são considerados elegíveis para a seleção longas-metragens independentes e inéditos internacionalmente.

Filmes que não estejam finalizados podem se inscrever, desde que já tenham corte provisório de imagem e som, mas os realizadores devem assumir o compromisso de, caso venham a ser selecionados, terem o filme finalizado a tempo para exibição no festival. Nos casos de coproduções, é necessário que o Brasil seja o parceiro majoritário do projeto.

O programa Encontros com o Cinema Brasileiro foi planejado levando em conta o calendário de realização dos festivais, com o objetivo de aumentar as chances de participação dos filmes nacionais nos grandes eventos cinematográficos internacionais. Em edições anteriores, já vieram ao Brasil curadores de festivais como os de Berlim, Sundance (EUA), San Sebastián, Toronto, Veneza, Locarno (Suíça), Bafici (Buenos Aires), Havana e Roma.

A lista dos filmes selecionados será divulgada pela Ancine em torno de dez dias após o fim das inscrições e as cópias dos filmes que serão projetados devem estar com a equipe de organização até o dia 9 de março. O regulamento da 21ª edição do Programa Encontros com o Cinema Brasileiro está disponível no site da agência.