Petrobras patrocina distribuição de filmes brasileiros

Reconhecida como uma das principais responsáveis pela retomada do cinema nacional na década de 90, a Petrobras inicia 2017 investindo no patrocínio à distribuição. Com o Sessão Vitrine Petrobras, um dos principais projetos para o ano, a companhia vai viabilizar a distribuição coletiva de filmes nacionais, incluindo coproduções internacionais, trazendo um recorte da produção audiovisual contemporânea. Ao todo serão 20 cidades com programação contínua, e previsão de lançamento de um novo filme a cada duas semanas por todo o país a partir do dia 9 de fevereiro, com pré-estreias com diretores e debates. O preço praticado pelas salas participantes não passará de R$ 12,00 (inteira).

"Com a Sessão Vitrine Petrobras, estamos apoiando a distribuição de filmes brasileiros independentes e de qualidade, que geralmente tinham a circulação restrita aos festivais de cinema ou ao eixo Rio-São Paulo, para que cheguem a salas de cinema de todo o país, a preços populares. Nosso objetivo é alcançar novos públicos, contribuindo para a formação de plateias, que é uma das principais diretrizes de atuação da Petrobras. Com isso, haverá maior visibilidade para os filmes brasileiros e também para a marca Petrobras, que tradicionalmente é uma das grandes parceiras do cinema nacional", avalia o gerente de Relacionamento Institucional e Patrocínios da Petrobras, Diego Pila.

Com mais de dez títulos já escolhidos para serem exibidos este ano, a curadoria da Sessão Vitrine Petrobras tem a assinatura da criadora do projeto e da Vitrine Filmes, Silvia Cruz, com parceria de Leticia Santinon e Talita Arruda. A proposta prioriza filmes brasileiros e co-produções internacionais que despertam interesse no público, seja pela inovação do seu processo criativo, pelo seu viés autoral ou pela sua qualidade e originalidade ao se posicionar diante de aspectos da nossa cultura. A escolha dos filmes visa também abraçar temáticas, gêneros e propostas estéticas diferentes e produções de diversos estados brasileiros, proporcionando uma programação diversificada para o público em geral.

Com o patrocínio da Petrobras, o projeto foi ampliado em número de filmes e cidades participantes. O Vitrine começou em 2011 em 10 cidades; em 2013 passou para 17 e este ano serão 20 cidades no circuito. O cinema brasileiro, que tem produzido cerca de 140 longas por ano, encontra agora uma nova forma de entrar em circuito comercial. O grande diferencial trazido pela Petrobras é que os filmes serão lançados em sessões em que o ingresso não ultrapassará o valor de R$ 12 (inteira) / R$ 6 (meia) nas duas semanas consequentes à sua estreia.

Cada filme terá pelo menos uma sessão diária com horário fixo, nos mesmos cinemas de 20 cidades. Os filmes ficarão em cartaz por no mínimo duas semanas em cada cidade. A intenção é que uma programação quinzenal e um horário fixo tornem-se um referencial e criem um público cativo. Com início em fevereiro de 2017, a Sessão Vitrine Petrobras estará nas seguintes cidades: Rio Branco (Cine Teatro Recreio), Maceió (Cine Arte Pajuçara), Fortaleza (Cinema do Dragão), Brasília (Cine Brasília e Espaço Itaú de Cinema Brasilia), Vitoria (Cine Metrópolis), Goiânia (Cine Cultura Goiânia), São Luís (Cine Praia Grande), João Pessoa (Cine Bangue e Cinespaço Mag Shopping), Recife (Cine São Luís), Teresina (Cine Teresina), Curitiba (Cineplex Batel, Cinemateca de Curitiba e Espaço Itaú de Cinema Curitiba), Niterói (Cine Arte UFF), Rio de Janeiro (Espaço Itaú de Cinema Botafogo), Porto Alegre (Cine Bancários e Espaço Itaú de Cinema Porto Alegre), Aracaju (Cine Vitória), São Paulo (Espaço Itaú de Cinema Augusta e Caixa Belas Artes), Palmas (Cine Cultura Palmas), Salvador (Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha), Belo Horizonte (Cine Belas Artes), Santos (Cinespaço Miramar), entre outras.

Filmes já confirmados:

A Cidade onde Envelheço, de Marília Rocha

DATA DE ESTREIA: 9 de Fevereiro de 2017

Ficção | 2016 | 99’ | Brasil-Portugal

Classificação indicativa: 12 anos

Waiting for B, de Paulo Cesar Toledo e Abigail Spindel

DATA DE ESTREIA: 2 de Março de 2017

Documentário | 2016 | 72’ | SP

Classificação indicativa: 12 anos

Jonas e o Circo sem Lona, de Paula Gomes

DATA DE ESTREIA: 16 de Março de 2017

Documentário | 2015 | 81’ | BA

Classificação indicativa: Livre

O Ornitólogo, de João Pedro Rodrigues

DATA DE ESTREIA: 30 de Março de 2017

Ficção | 2016 | 118’ | Portugal – França - Brasil

Classificação indicativa: 14 anos

Martírio, de Vincent Carelli, e co-dirigido por Ernesto de Carvalho e Tita

DATA DE ESTREIA: 13 de Abril de 2017

Documentário | 2016 | 160’ | PE

Rifle, de Davi Pretto

Ficção | 2016 | 88’ | RS

Classificação indicativa: 12 anos

Taego Ãwa, de Henrique Borela e Marcela Borela

Documentário | 2016 | 75’ | GO

Classificação indicativa: 10 anos

Muito Romântico, de Melissa Dullius e Gustavo Jahn

Ficção | 2016 | 72’ | Brasil - Alemanha

Elon não Acredita na Morte, de Ricardo Alves Jr

Ficção | 2016 | 75’ | Brasil - Argentina

Divinas Divas, de Leandra Leal

Documentário | 2016 | 110’ | RJ

Corpo Delito, de Pedro Rocha

Documentário | 2016 | 160’ | CE

*Estreia na Mostra Aurora na 20ª Mostra de Cinema de Tiradentes

Los Territórios, de Iván Granovsky

Documentário | 2017 | 93’ | Argentina - Brasil

Classificação indicativa: Livre

Invisible, de Pablo Giorgelli

Ficção | 2017 | 90’ | Argentina - Brasil

INÉDITO

Meu Corpo é Político, de Alice Riff

Documentário | 2017 | 72’ | SP

INÉDITO

Paulistas, de Daniel Nolasco

Documentário | 2017 | 76’ | GO/RJ

INÉDITO