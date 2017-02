Inscrições para Festival de Veneza começam segunda-feira

Serão abertas na próxima segunda-feira (6) as inscrição para candidaturas de filmes ao 74º Festival de Cinema de Veneza, que ocorre entre entre o fim de agosto e setembro.

Os filmes poderão ser selecionados para participarem e serem exibidos em seções da mostra internacional. Neste ano, a maior novidade do Festival de Veneza é que o Leão de Ouro para a Carreira passará a ser entregue em duas versões, um para diretores e outro para atores.

Até então, apenas uma estatueta do Leão de Ouro premiava um artista do setor. Outra novidade se refere à seção "Horizontes", aberta a documentários, filmes de ficção e vanguarda, que nesta edição será composta por um júri de sete personalidades do cinema de diversos países e premiará atores por suas interpretações. As estatuetas se agregam aos já tradicionais prêmios de melhor filme, melhor direção, melhor roteiro e melhor curta-metragem, além do Prêmio Especial do Júri. (ANSA)