Italiano Riccardo Tisci deixa Givenchy após 12 anos

O estilista italiano Riccardo Tisci deixou a direção criativa da Givenchy após 12 anos no último dia 31 de janeiro. O anúncio foi realizado nesta quinta-feira (2).

Em comunicado, o CEO da LVMH, Bernard Arnault, não poupou elogios a Tisci. "O capítulo que Ricardo Tisci escreveu juntamente com a Givenchy ao longo dos últimos 12 anos representa uma visão incrível capaz de sustentar a continuação do seu sucesso, e gostaria de lhe agradecer calorosamente pela sua contribuição no desenvolvimento da Maison", escreveu.

Em sua conta no Instagram, o fashionista publicou uma imagem para agradecer a marca. " Um gigantesco agradecimento a #givenchy, #lvmh, a minha incrível equipe, ao atelier mágico e a todos que fizeram essas 93 coleções possíveis e todas as outras aventuras loucas. Seu amor e apoio, no dia e na noite, permanecerá para sempre em meu coração. #love #givenchy #forever", escreveu.

Tisci, de 42 anos, chegou a Givenchy em 2005, quando havia apenas sete lojas da marca francesa. Atualmente, ela conta com mais de 70 lojas. O nome do sucessor do italiano ainda não foi divulgado.

Entre as celebridades que vestiu estão as atrizes Meryl Streep, Julia Roberts, Cate Blanchett, e os artistas musicais Beyoncé, Ciara e Kanye West.

Tisci é um dos poucos italianos a aparecer na lista de 100 personalidades mais influentes do mundo de 2016 no levantamento da revista norte-americana "Time", e deve ser o próximo diretor criativo da grife italiana Versace.