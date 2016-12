Nikki Meneguel, sobrinha de Xuxa participa da webserie "O encanto da sereia"

A atriz mirim Nikki Meneguel , sobrinha da Xuxa, participou da webserie "O encanto da sereia" ao lado da atriz Mariana Lewis, as duas gravaram cenas na praia e na piscina e as cenas começaram a ser exibidas esta semana no Canal Demais no You Tube com 140 mil inscritos e 37 milhões de views.

A webserie "O encanto da sereia"acabou de levar o prêmio na Rio Web Fest, o Oscar das webseries. No episódio Nikki Meneguel se transforma em sereia ao conseguir o colar mágico de Mariana Lewis, protagonista da webserie.

Assista: https://www.youtube.com/watch?v=ViZZyAgaHsg&t=291s