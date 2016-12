Mostra paralela de Berlinale exibirá 2 filmes brasileiros

O Festival Internacional de Cinema de Berlim, popularmente conhecido como a Berlinale, divulgou 11 dos 50 filmes que serão exibidos no "Panorama", mostra paralela à competição principal do evento, e entre eles aparecem dois longas brasileiros.

No anúncio realizado pela organização alemã nesta terça-feira, dia 20, foram escolhidas as obras "Vazante", da cineasta Daniela Thomas, e "Pendular", da diretora Julia Murat, entre outros trabalhos de vários países, desde França, Espanha e África do Sul, até Quirguistão e Butão.

"Vazante" é o primeiro filme que Thomas, que colaborou com o cineasta Walter Salles em obras como "Linha de Passe" e "Terra Estrangeira", dirige sozinha. O longa trata do tema do trabalho escravo dos negros africanos nas minas de ouro do interior de Minas Gerais em 1821, um ano antes da independência brasileira de Portugal. Para isso, o filme conta a história de Antonio (Adriano Carvalho), um senhor de família tradicional que descobre que sua esposa morreu durante o trabalho de parto após uma longa viagem conduzindo escravos.

Já "Pendular" narra, de maneira delicada, a relação amorosa que se estabelece entre dois artistas, uma bailarina e um escultor, e a forma como ela se impõe no trabalho dos dois. Murat é conhecida principalmente pelo seu filme "Histórias que só Existem Quando Lembradas".

No ano passado, o Brasil também foi muito bem representado na mostra "Panorama" pelas obras "Antes o Tempo Não Acabava", de Fábio Baldo e Sérgio Andrade; "Curumim", de Marcos Prado; e "Mãe só Há Uma", de Anna Muylaerte, que em 2015 foi a vencedora do prêmio da Confederação de Cinema de Arte e Ensaios da mostra com o longa "Que Horas Ela Volta". A edição de 2017 do festival de cinema acontecerá entre os dias 9 e 19 de fevereiro em Berlim.