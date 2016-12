Arruda apresenta 'Guerreiros do Bem' no Renascença Clube celebrando o Natal

O Arruda, apontado como um dos principais grupos da nova geração do samba, volta ao Renascença Clube, neste domingo, 25 de dezembro, às 17h, para celebrar o Natal apresentando repertório do DVD 'Guerreiros do Bem'.

Recentemente gravado no Renascença, trabalho reúne uma coletânea de músicas da trajetória do grupo que falam de amor, desigualdade social e, claro, de alegria, marca registrada do grupo.

O sucesso fica por conta da voz inigualável de Maria Menezes e do talento dos instrumentistas Armandinho do Cavaco, Nego Josy (pandeiro e voz), Vitor Budoia (violão), Fabão Araújo (surdo), Marcelinho (tantan), Gustavo Palmito e Popó (percussão geral).

Recentemente gravado no Renascença, trabalho reúne coletânea de músicas da trajetória do grupo que falam de amor, desigualdade social e de alegria, marca registrada do grupo

Segundo Gustavo Palmito, “O Renascença é simplesmente a casa que a gente mais gosta de tocar. Quem toca naquele chão conhece e sabe que é diferente”, conclui.

Serviço: Arruda

Dia: 25 de dezembro, a partir das 17h

Local: Renascença Clube - Rua Barão de São Francisco, nº 54 – Andaraí

Ingresso: R$ 20. Mesa: R$ 20

Classificação livre