Pelé ainda é dúvida na Copa do Mundo da Rússia

O craque Pelé cancelou a palestra que faria na Rússia por ocasião da Copa do Mundo por problemas nas pernas, o que deixa em dúvida se ele viajará ao país para acompanhar o torneio.

O ex-craque brasileiro iria se apresentar diante dos estudantes de uma das principais instituições de ensino do país, a Universidade Estadual de Moscou. Segundo um comunicado oficial da assessoria de Pelé, ele decidirá se irá à Rússia até esta terça-feira (12), dois dias antes da cerimônia de abertura e do jogo entre a seleção da casa e a Arábia Saudita.

O ex-jogador já havia cancelado um compromisso no país, em março deste ano, também por complicações de saúde. Pelé seria homenageado antes do amistoso entre Rússia e Brasil, em comemoração pelos 60 anos de sua estreia na Copa do Mundo. Com 77 anos, o craque tem um quadro de saúde delicado e, por vezes, comparece a eventos públicos de andador.