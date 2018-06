França tem elenco mais caro da Copa do Mundo

Puxado pelo jovem Kylian Mbappé, a França conta com o elenco "potencialmente mais caro" entre as 32 seleções que vão disputar a Copa do Mundo da Rússia, segundo estudo do Observatório do Futebol CIES publicado nesta segunda-feira.

O valor de mercado dos 23 jogadores convocados por Didier Deschamps chega a 1 bilhão e 410 milhões de euros, 187 mi deles apenas por Mbappé.

Inglaterra (1 bi e 390 mi) e Brasil (1 bi e 270 mi) completam o pódio de seleções mais valiosas, enquanto a Espanha é o quarto elenco mais caro (965 milhões de euros), na frente da Argentina (925 mi) e da atual campeã Alemanha (895 mi).

O jogador com maior valor potencial de transferência é o craque do Tottenham, Harry Kane (201 milhões de euros), superando o brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain (196 mi).

A avaliações do CIES se referem ao "preço justo" que um potencial comprador deveria pagar no momento de contratar o atleta. A cifra é gerada por meio de um algoritmo que leva em consideração as atuações do jogador, tanto pelo clube quanto pela seleção.

Na parte debaixo do ranking estão Irã (40 milhões de euros), Arábia Saudita (21 mi) e Panamá (15 mi), que contam com poucos jogadores nos principais campeonatos do mundo.

O Egito é o 17º colocado da lista, com 232 milhões de euros, mas grande parte deste valor é graças ao atacante do Liverpool, Mohamed Salah, avaliado em 171 milhões de euros.