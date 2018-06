Fan Fest é inaugurada em Moscou, na Rússia

Com mais de 25 mil pessoas, atletas e personalidades locais, foi lançada em Moscou, na Rússia, a Fan Fest oficial da Copa do Mundo de 2018.

O espaço foi montado entre o estádio Luzhniki, palco da abertura e da final do Mundial, e a tradicional Universidade Estadual de Moscou. O local contará com shows musicais e diversos outros eventos durante o torneio.

Inauguração polêmica

Mas inauguração causou polêmica entre os estudantes, que, durante meses, opuseram-se à abertura do espaço. Segundo eles, a Fan Fest pertubaria as atividades acadêmicas, além de causar danos ao parque do campus.

A abertura da Fan Fest contou com as presenças do ex-jogador Marcel Desailly, campeão Mundial com a França em 1998, e com o ex-atacante Aleksandr Kerzhakov, maior artilheiro da história da seleção russa.

Todas as 11 cidades que receberão a Copa do Mundo vão ter uma Fan Fest, que abrigará os torcedores que não conseguirem os ingressos para assistirem às partidas de dentro das arenas.

A Copa do Mundo começará nesta quinta-feira (14), com a partida entre Rússia e Arábia Saudita, em Moscou.