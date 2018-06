"Sonhar não é proibido", diz Neymar após goleada sobre a Áustria

Após a vitória por 3 a 0 sobre da Áustria, neste domingo (10), no último amistoso antes da Copa da Rússia, Neymar afirmou que a torcida brasileira pode sonhar com a conquista do hexa. "Tem que confiar, sonhar, não tem que segurar a onda não. Pode falar que é brasileiro e pode sonhar. Estamos sonhando cada vez mais. Sonhar não é proibido", disse na zona mista do estádio.

"Nos preparamos também para o UFC hoje, mas foi bom. Teve bastante pancada e saiu todo mundo ileso", completou o atacante.

Neymar marcou um golaço na vitória sobre a Áustria. Gabriel Jesus e Philippe Coutinho completaram o placar. O técnico Tite rasgou elogios a Neymar, afirmando que "não sabe os limites" do jogador.

"Eu não sei nem o limite do Neymar. A capacidade técnica e criativa dele é impressionante. Quando o acionamos no último terço do campo, ele é letal", afirmou Tite em coletiva de imprensa após a partida.

Neymar, que jogou 82 minutos na partida, fez o segundo gol do Brasil após deixar o zagueiro sentado no chão e tocar por debaixo das pernas do goleiro, aos 17 minutos do segundo tempo.

O principal jogador da equipe tinha ficado apenas 45 minutos em campo no jogo contra a Croácia (2-0), o primeiro após ficar três meses fora dos gramados durante recuperação de cirurgia no pé direito. Tite se mostrou "extremamente orgulhoso" da equipe, após vitória que mostrou "boa individualidade técnica e marcação firme".

A uma semana da estreia contra a Suíça, Tite não garantiu que o time que iniciou a partida contra a Áustria vai ser o mesmo no primeiro duelo da Copa do Mundo."Não posso confirmar o time titular. Na sexta-feira eu falo time, agora estou na adrenalina do jogo", indicou.

"Contra a Suíça, vamos começar a pensar agora. Temos uma forma de jogar. Não mudamos nosso jeito de jogar se formos jogar contra a Alemanha", acrescentou. "Geramos essa boa expectativa... é bom. Vamos nos desafiar. É bom. Só um detalhe. Começa agora uma nova etapa", afirmou Tite sobre os próximos passos da seleção já em território russo.

O Brasil integra o Grupo E da Copa do Mundo da Rússia e estreia na competição no dia 17 de junho contra a Suíça, em Rostov-on-Don. Em seguida, medirá forças com Costa Rica (22 de junho), em São Petersburgo, e Sérvia (27), em Moscou.

Com AFP