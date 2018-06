Messi coloca em dúvida seu futuro na Argentina após Copa da Rússia

O craque Lionel Messi levantou dúvidas sobre sua continuidade na seleção da Argentina, em entrevista publicada neste domingo pela imprensa espanhola, atribuindo sua decisão ao rendimento da equipe na Rússia.

Questionado sobre seu futuro na seleção, "La Pulga" avaliou que não sabe exatamente o que vai fazer após o campeonato, diferentemente do zagueiro Gerard Piqué, que anunciou que vai deixar a Espanha após a Copa.

"Depende de como nós iremos, de como terminaremos. O fato de passarmos por três finais sem vencer nos fez viver momentos complicados com a imprensa. E com a imprensa da Argentina pelas diferenças de ver o que significa chegar à uma final", afirmou em entrevista ao jornal Sport.

Messi aterrizou na Rússia no sábado à noite. O camisa 10 colocou Espanha, Brasil, Alemanha, França e Bélgica como favoritos.

"Existem várias que chegam com muita confiança, com jogo coletivo e jogadores individuais, como o caso de Espanha, Brasil, Alemanha, França e Bélgica, apesar de não se falar muito desta última. Essa seleção tem muitos bons jogadores e a experiência do último Mundial. Será uma Copa equilibrada", destacou.

A Argentina estreia no próximo dia 16 de junho contra a Islândia, no grupo D, que também conta com Croácia e Nigéria.

prz/psr/fa