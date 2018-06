Acompanhe minuto a minuto Áustria X Brasil

Com Neymar confirmado no time, o Brasil faz hoje seu último teste antes da estreia na Copa do Mundo, daqui a uma semana, contra a Suíça, em Rostov. Às 11h (horário de Brasília), a seleção entra em campo para enfrentar a Áustria, que está fora do Mundial.

Tite completará hoje 21 jogos à frente da seleção. Até agora, conseguiu 16 vitórias, três empates e apenas uma derrota, para a Argentina, por 1 a 0, em amistoso realizado em junho do ano passado, na Austrália. Foram necessários apenas 45 minutos para o treinador se convencer de que uma formação mais ofensiva, com Philippe Coutinho, Neymar, Willian e Gabriel Jesus é a melhor para a estreia na Copa. Com três volantes – Casemiro, Paulinho e Fernandinho – e apenas Philippe Coutinho e Willian na armação, o Brasil teve muitas dificuldades diante da Croácia, que chegou a ser melhor no primeiro tempo do amistoso realizado em Liverpool, domingo passado. Com Neymar no lugar do volante do Manchester City, o jogo da seleção brasileira fluiu naturalmente. O craque abriu o marcador e intimidou a forte marcação da Croácia, que não ameaçou o gol de Alisson na segunda etapa.