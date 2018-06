Fifa inaugura centro de transmissões, "coração da Copa do Mundo"

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, inaugurou neste sábado o International Broadcast Center (IBC - centro internacional de transmissões), que será o "coração da Copa do Mundo" e vai sediar o quarto de operações da vídeo-arbitragem (VAR).

"É a 13ª sede oficial da Copa do Mundo, depois dos 12 estádios. Mas em termos de audiência será a primeira, porque teremos o mundo inteiro se beneficiando desta instalação", indicou Infantino.

"Para a melhor Copa do Mundo da história, precisamos do melhor IBC da história", acrescentou o dirigente suíço.

O IBC está localizado no centro de exposições Crocus, próximo ao estádio do Spartark de Moscou. São 54.000m2 de área, com a principal função de centralizar e transmitir o sinal de televisão dos 64 jogos do mundial.

"O coração da Copa do Mundo está aqui. O fantástico e espetacular que nossa audiência poderá desfrutar passará por este lugar", destacou Infantino.

O IBC também vai acolher o centro de operações do VAR, tecnologia que vai ser novidade na Copa.

"Pela primeira vez na história da Fifa teremos o VAR na Copa do Mundo. O centro de operações de todas as sedes está exatamente aqui", indicou o presidente da Fifa

"Espero que possamos celebrar juntos a Copa do Mundo mais exitosa", concluiu.

pm/fa