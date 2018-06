Itamaraty desaconselha 'demonstrações homoafetivas' na Copa

O Ministério das Relações Exteriores publicou nesta quinta-feira (7) um guia para torcedores brasileiros que viajarão à Rússia para a Copa do Mundo, no qual desaconselha manifestações homoafetivas de carinho em público.

O Guia Consular do Torcedor Brasileiro possui uma série de recomendações para viajantes, desde precauções de segurança até regras migratórias e de comportamento nos estádios do Mundial. No capítulo sobre "respeito às leis locais", além de alertar para o turista estar sempre em posse do passaporte e não ingerir bebidas alcoólicas nas ruas, o Itamaraty faz recomendações voltadas ao público LGBT.

"Não são comuns na Rússia manifestações intensas de afeto em público. Em particular, recomenda-se à comunidade LGBT evitar demonstrações homoafetivas em ambientes públicos, que podem ser consideradas 'propaganda de relações sexuais não tradicionais feita a menores' e enquadradas em lei que prevê multa e deportação", diz o guia.

Além disso, o Ministério das Relações Exteriores pede para os brasileiros evitarem se manifestar publicamente sobre "temas políticos, ideológicos, sociais e de orientação sexual". A Rússia é frequentemente acusada de violar os direitos da comunidade homossexual e possui uma lei que proíbe a "propaganda gay" para menores de idade.

Patrulhar

Um grupo paramilitar da cidade de Rostov do Don, uma das sedes da Copa, já prometeu patrulhar as ruas para impedir que casais homossexuais troquem carícias em público, como beijos, abraços ou até mesmo andar de mãos dadas.