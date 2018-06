Inglaterra erguerá muro de 6 metros em CT da Copa

O centro de treinamento da seleção da Inglaterra durante a Copa do Mundo será cercado por um muro de seis metros de altura, anunciou nesta quarta-feira (6) Pavel Belov, assessor de Esporte de São Petersburgo.

A construção do muro foi um pedido da própria seleção inglesa e não estava prevista no regulamento da Fifa.

A ideia surgiu por causa das tensões entre o país e a Rússia, por conta do envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal e sua filha, Yulia, em um shopping center de Salisbury, no Reino Unido.

Estreia dos ingleses na Copa

As autoridades britânicas, inclusive, alertaram os ingleses contra possíveis ataques de torcidas organizadas russas durante a Copa do Mundo. A Inglaterra está no grupo G, com Bélgica, Panamá e Tunísia. A estreia dos ingleses será no dia 18 de junho, diante dos tunisianos.