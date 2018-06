Brasil e Argentina se unem para atender a torcedores na Copa da Rússia

Os governos da Argentina e do Brasil vão montar escritórios temporários na Rússia para atender a cidadãos argentinos e brasileiros que viagem em função da Copa do Mundo 2018. Os detalhes de como será esse apoio consular vão ser fornecidos nesta quinta-feira (7) durante entrevista coletiva em Buenos Aires.

As autoridades brasileiras e argentinas estudam a hipótese de instalarem escritórios itinerantes e atendimentos conjuntos nas principais cidades, como Moscou e São Petersburgo.

O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Jorge Faurie, e o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Sérgio Danese, deverão conceder entrevista coletiva sobre as atividades de assistência consular durante o período da Copa 2018.

Além do chanceler argentino e do embaixador brasileiro, participarão da entrevista coletiva o subsecretário de Assuntos Americanos, Leopoldo Sahores, e diretor de Assuntos Consulares do Ministério das Relações Exteriores, Luis María Sobrón, ambos da Argentina.

Jogos no mundial

Inicialmente, a previsão é que a seleção brasileira jogue em Rostov do Don, São Petersburgo e Moscou. Já a argentina deverá enfrentar adversários também em Moscou e São Petersburgo, além de Nizhny Novgorod.