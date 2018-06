Sérvia promete 10 milhões de euros se seleção vencer Copa

O governo da Sérvia prometeu pagar 10 milhões de euros para os jogadores da seleção caso vençam a Copa do Mundo do Mundo de 2018, na Rússia. O time está na chave do Brasil. "Se nossos meninos conquistarem o primeiro lugar da Copa, será o prêmio recorde absoluto de todos os tempos: 10 milhões de euros. Se ficarem em segundo, ganharão 5 milhões de euros. Se passarem da fase de grupos, receberão 500 mil euros", disse o presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic.

"Para vocês, esse dinheiro, talvez, não seja crucial, muitos de vocês ganharam valores maiores que esse na vida. Mas quisemos mostrar o quão importante é para nós, para todo o país, que vocês nos representem da melhor maneira possível", acrescentou. A última vez em que a Sérvia esteve na Copa do Mundo foi em 2010, na África do Sul, mas não conseguiu passar da primeira fase. Já em 2006, no Mundial da Alemanha, o país disputou a competição sob o nome de Sérvia e Montenegro, mas também não passou da fase de grupos.

Seleção da Sérvia está na mesma chave do Brasil

A seleção da Sérvia caiu no grupo E, ao lado de Brasil, Costa Rica e Suíça. A equipe comandada pelo treinador Mladen Krstajic estreia no Mundial no dia 17 de junho, diante dos costarriquenhos. Antes disso, os sérvios ainda farão amistosos contra o Chile, hoje (4), e a Bolívia, no dia 9 de junho. Ambos os jogos serão realizados na cidade de Graz, na Áustria.