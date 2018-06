Irã e Grécia cortam relações no futebol

As federações de futebol do Irã e da Grécia cortaram relações após um amistoso entre os dois países em Istambul, na Turquia, ter sido repentinamente cancelado devido às tensões entre gregos e turcos.

De acordo com um comunicado emitido pela federação iraniana, divulgado na última quinta-feira (31) pela mídia do país, o cancelamento causou "sérios danos" aos preparativos da seleção do Irã para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Ainda no comunicado, os iranianos afirmaram que vão tomar "medidas legais", por meio da Fifa, para obrigar a Grécia a compensar financeiramente os atletas do Irã e a disputar a partida que foi cancelada.

A entidade que rege o futebol iraniano ainda descreveu como "falta de respeito, moralidade e responsabilidade" a atitude da federação grega. O Irã ainda agradeceu o "apoio, profissionalismo e comprometimento" da federação turca de futebol.

O amistoso entre Grécia e Irã seria realizado neste sábado (2), no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, casa do Basaksehir. O jogo substituto, que seria contra Kosovo, também foi cancelado.

Turquia e a vizinha Grécia estão em tensão desde que os turcos prenderam dois soldados gregos em uma patrulha de fronteira. Até o momento, a Federação Grega de Futebol não se pronunciou sobre o caso.

Copa da Rússia 2018

Na Copa do Mundo, o Irã caiu no grupo B, ao lado de Marrocos, Espanha e Portugal. Sua estreia será no dia 15 de junho, diante dos marroquinos. Já a Grécia, após ter disputado as edições de 2010 e 2014, não se classificou para o Mundial de 2018.