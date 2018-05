Paolo Guerrero é liberado para disputar Copa do Mundo da Rússia

O capitão da seleção peruana de futebol, Paolo Guerrero, venceu a última batalha para conseguir disputar a Copa do Mundo da Rússia, nesta quinta-feira, depois do Tribunal Federal Suíço conceder "efeito suspensivo" à suspensão do atacante por doping.

"A Presidenta da Corte Primeira de direito civil do Tribunal Federal concorda com o efeito suspensivo (...) ao recurso apresentado pelo atleta peruano Paolo Guerrero, contra a sentença não motivada da Corte Arbitral do Esporte (CAS). Em consequência, Guerrero poderá participar da próxima Copa do Mundo da Fifa", explicou em comunicado o Tribunal Federal.

