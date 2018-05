O capitão da seleção peruana de futebol, Paolo Guerrero, venceu a última batalha para conseguir disputar a Copa do Mundo da Rússia, nesta quinta-feira, depois do Tribunal Federal Suíço conceder "efeito suspensivo" à suspensão do atacante por doping.

"A Presidenta da Corte Primeira de direito civil do Tribunal Federal concorda com o efeito suspensivo (...) ao recurso apresentado pelo atleta peruano Paolo Guerrero, contra a sentença não motivada da Corte Arbitral do Esporte (CAS). Em consequência, Guerrero poderá participar da próxima Copa do Mundo da Fifa", explicou em comunicado o Tribunal Federal.

Paolo Guerrero é liberado para disputar Copa do Mundo da Rússia

O presidente da Federação Peruana de Futebol, Edwin Oviedo, expressou em comunicado sua "imensa alegria que Paolo tenha direito de jogar a Copa do Mundo da Rússia-2018. Esta alegria não só pela Federação, mas por todo povo peruano".

O Tribunal Federal, que ainda não recebeu os motivos da decisão do TAS, julgará o caso após o encerramento do Mundial.

Horas antes da decisão favorável a Guerrero, o TAS anunciou que não se opunha ao recurso de apelação apresentado pelo atacante peruano ao Tribunal Federal Suíço. O objetivo do jogador era suspender sua suspensão de 14 meses por doping e conseguir a liberação para jogar o Mundial.

O capitão do Peru deu "positivo" pelo metabólito da cocaína benzoilecgonina, substância incluída na lista de proibições da Agência Mundial Antidoping (Wada), após teste realizado em 5 de outubro ao final da partida contra a Argentina, válida pelas eliminatórias para a Copa.

O jogador de 34 anos tinha sido suspenso inicialmente por um ano, mas a Fifa anunciou no final de dezembro a redução da pena para seis meses, que terminou no dia 3 de maio.

Mas em meados de maio, o CAS anunciou a ampliação da suspensão de seis para 14 meses, tirando Paolo do Mundial.

O CAS lembrou que a sentença "não poderia ser modificada, a não ser por anulação do Tribunal Federal Suíço".

A seleção do Peru está no grupo C da Copa do Mundo da Rússia, ao lado de França, Dinamarca e Austrália.