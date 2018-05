Marcelo e Casemiro chegam e Seleção está completa em Londres

Após o título da Liga dos Campeões da Europa no sábado, Casemiro e Marcelo se apresentaram nesta quarta-feira (30) à Seleção Brasileira. A dupla do Real Madrid chegou a Londres ainda antes do almoço.

Com a chegada do meia e do defensor, a Seleção Brasileira agora conta com os 23 convocados para a disputa da Copa do Mundo Rússia 2018.

No período da tarde desta quarta-feira (30), o técnico Tite comanda um treinamento no Campo 1 do CT do Tottenham. A atividade está marcada para as 16h30 (12h30).