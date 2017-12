Segundo informações que circulam pela comunidade, existe a possibilidade de acontecer de um novo confronto na noite de Natal. Moradores temem a possibilidade de mais episódios de violência em uma noite que deveria ser de paz.

A Rocinha vive momentos difíceis desde setembro deste ano e, desde então, muitas famílias deixaram a comunidade com medo das trocas de tiro que acontecem a qualquer hora do dia. Hoje, durante o dia, foram ouvidos barulhos de tiros e bombas.

Enquanto juízes liberam HC para políticos corruptos passarem o Natal em paz com suas famílias em suas mansões de luxo, os moradores, trabalhadores, sofrem com o medo da violência que foi causada por estes bandidos-políticos que saquearam o país e o Rio de Janeiro, sendo os verdadeiros responsáveis pela violência na cidade.

Natal na Rocinha em clima de insegurança

Além da violência, é impossível deixar de registrar o desespero do Natal do trabalhador que está desempregado, com seus filhos que hoje perguntam o que vão ter na ceia.

Que Deus proteja a Rocinha!

Rocinha pede paz!

* Davison Coutinho, morador da Rocinha desde o nascimento. Bacharel em desenho industrial pela PUC-Rio, Mestre em Design pela PUC-Rio, membro da comissão de moradores da Rocinha, Vidigal e Chácara do Céu, professor, escritor, designer e liderança comunitária na Comunidade