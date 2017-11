Os bandidos não estão na favela

Em uma cidade onde três ex-governadores estão presos por corrupção, sendo um deles acusado de desviar R$ 300 milhões; o presidente da Alerj e mais dois deputados são presos por suspeita de favorecimento a empresários com desvios de R$ 183 bilhões e ainda com um governador em exercício sendo investigado, é mais do que suficiente para se compreender que os bandidos desta cidade não estão nas favelas e nas periferias. Aliás, estão bem longes e distante da realidade desses locais, pois estão ocupando as mais luxuosas coberturas do Rio de Janeiro e passeando com seus jatinhos.

Não tenho paciência mais em tolerar os cidadãos preconceituosos com os moradores de favela. Pessoas que acham que aqui estão todos os problemas da cidade. Quando na verdade, o que o Brasil vive é a prova concreta de que os bandidos estão de paletó e gravata, matando com suas canetas e desviando bilhões de reais, afundando o país e as nossas cidades.

Vivemos no Rio de Janeiro um desespero de servidores sem salários, faculdades falidas, hospitais falidos, pessoas morrendo, guerras nas favelas, cortes nos serviços essenciais, cortes nos programas sociais, e descobrimos que estamos sendo saqueados há vários anos por vários governos e partidos corruptos. E ainda assim, são apenas as fotos dos traficantes que ocupam os cartazes do disque-denúncia.

Não podemos nem mesmo comemorar tais prisões, pois já sabemos que são temporárias e o pior de tudo, estes presos continuam usufruindo de todo o luxo, fruto de um dinheiro que hoje faz muitos cidadãos cariocas passarem fome. A justiça nunca acontecerá enquanto os bens dos saqueadores não forem de fato recuperados, e enquanto eles não pagarem, por seus crimes como os outros presos, sem privilégios.

Reflitam: existe algum preso nessas cadeias de nossa cidade que tenha roubado mais que esses senhores?

* Davison Coutinho, morador da Rocinha desde o nascimento. Bacharel em desenho industrial pela PUC-Rio, Mestre em Design pela PUC-Rio, membro da comissão de moradores da Rocinha, Vidigal e Chácara do Céu, professor, escritor, designer e liderança comunitária na Comunidade