Se a elite admite 35%, é porque Lula tem 50% na pesquisa de eleição presidencial

A pesquisa do Ibope divulgada nesta segunda-feira (30) mostrou os índices de intenção e votos para as eleições presidenciais de 2018. Segundo a pesquisa, Lula aparece com 35% dos votos, estando à frente com grande diferença dos demais candidatos. Bolsonaro recebeu 13% e Marina, 8%.

Se a pesquisa que foi realizada em 143 municípios admite que Lula tem 35%, é porque ele tem no mínimo 50%. Esse resultado é a prova que povo brasileiro está sendo sacrificado com políticas de combate ao pobre e ao trabalhador, que já não tem nem os direitos trabalhistas garantidos, aliás nem mesmo o emprego.

Temos um Brasil onde os brasileiros estão desempregados e agora podem até ser escravizados sem punição e nem mesmo divulgação das empresas que escravizam. Um país onde tem prefeito propondo dar ração aos pobres, mostra que por isso seu nome na pesquisa está bem longe do primeiro lugar.

O povo deve dar uma resposta nas urnas aos políticos que hoje nos exploram, escolhendo com cuidado todos estes que aparecem hoje defendendo ladrões, vendendo o Brasil e sacrificando os brasileiros.

* Davison Coutinho, morador da Rocinha desde o nascimento. Bacharel em desenho industrial pela PUC-Rio, Mestre em Design pela PUC-Rio, membro da comissão de moradores da Rocinha, Vidigal e Chácara do Céu, professor, escritor, designer e liderança comunitária na Comunidade