Venham conhecer a Biblioteca Comunitária Nélida Piñon, na Maré 

Com a casa nova, agora localizada na Rua Dom Eugênio de Araújo Salles, 40 – Rio de Janeiro/RJ – Comunidade Marcílio Dias, a equipe da biblioteca comunitária Nélida Piñon reinaugurou seu espaço e acervo e coloca a disposição da favela, mais um espaço educativo e interativo como alternativa para nossas crianças, jovens e adultos.

O nome da biblioteca é uma honrosa homenagem a Nélida Pinon, pessoa de vital importância para à Cultura brasileira, uma vez que, além de premiada em diversas parte do mundo pelo conjunto da sua obra, foi a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras – ABL.

Depois do uso da palavra, em primeiro, pelo diretor fundador da “Casa Comunitária”, em maio de 2007,Geraldo de Oliveira; com total apoio e assistência da sua esposa Madalena Gomes de Oliveira, com uma salva de palmas, consideramos consumada a reinauguração, que pela presença de crianças e adultos moradores, entendemos ser de suma importância para a difusão da cultura da leitura, bem como o desenvolvimento intelectual, uma vez que a Biblioteca disponibiliza todo o seu acervo de forma graciosa aos moradores e/ou visitantes, que deste desejar fazer uso no ambiente.

Na fala do diretor Geraldo, como havia pessoas que não conheciam em detalhes a vida anterior da biblioteca, fez-se necessário que este contasse resumidamente o trajeto até a presente data. Vale salientar, que além das palavras, fotos, muitas fotos, compunham painéis, onde pudemos perceber e acompanhar os passos dessa caminhada.

Em seguida, após Geraldo, eu Severino Honorato, diretor Cultural, fiz algumas explanações que nos levariam a conexão com o momento seguinte, recordando algumas das nossas parcerias anteriores, com o Rotary Mercado São Sebastião, e pessoas físicas individualmente, que nos levaram a implantar curso livre de informática básica, com doação de 10 computadores, pela Fundação Roberto Marinho, na pessoa do sr. Roberto Amâncio, tendo ouvido nosso apelo através do programa Fole e Viola do radialista Adelzon Alves, na rádio MEC AM; supletivo fundamental e médio; concurso interno de poesias, estando umas dessas participantes num livro de um projeto da UERJ, intitulado Fala Favela; passeios culturais e saraus, com as crianças frequentadoras da casa; lembrando ainda dos serviços de assistência jurídica disponíveis aos moradores da referida localidade.

Ao fim, registramos nominalmente as presenças de visitantes, como Ana Maria Bessa, Ana Carolina Nascimento, José Moreno, Junior Landmann, coordenador do projeto de MMA; e Laurinda, moradora que anseia trabalhar conosco em aulas de inglês, uma vez que esta já morou na Inglaterra.

Tivemos a palavra franqueada aos visitantes, onde quem desejou fez uso, e em seguida encerramos o momento com uma calorosa salva de palmas; registrando as justificativas de alguns convidados/as, que não chegaram por algum motivo, e prosseguimos nos encaminhando para o segundo momento, que foi a inauguração da Cordelteca Antônio de Araújo – Campinense.

Antônio de Araújo – Campinense

“Como nos será permitido refletir, a partir do encontro com o ser humano, o homem, o cidadão; só entenderemos os pormenores da vida e da obra do referido poeta, sonetista e ativista cultural, mas acima de tudo Cordelista; se nos permitirmos ao mergulho na obra, para entendê-lo a partir de um significado amplo sobre sua passagem terrena. Mas isso só nos será revelado daqui a algum tempo”!

Agora passo a palavra para Ana Carolina Nascimento, pesquisadora da Casa de Rui Barbosa, entre outras profissionais, uma das pessoas que fez entrevistas com o mesmo para o acervo do IPHAN, em contribuição para as definições sobre registro do Cordel e do Repente como Cultura Patrimonial do Brasil. (...).

Não farei análise da obra ou da vida do poeta, com quem convivi, em momentos breves, mas muito prazerosos, a ponto de em concordância com o também paraibano Geraldo de Oliveira, mentor e fundador desta casa, concluirmos hoje, diante de todos e de todas; jovens, adultos, senhoras e senhores, a inauguração da primeira Cordelteca nesse conjunto de habitações humana, que nesse caso falamos da Comunidade Marcílio Dias,

Muitas vezes não admitimos, mas eu me vejo pequeno para entender com profundidade as palavras que constroem versos, que formam estrofes e nos possibilita dinamizar um retrato da vida. Isso, esse retrato ao qual me refiro, o Campinense escreveu em seus manuais poéticos. E fez do modo mais convincente, quando disse em seu poema, em estilo Cordel, “A MORTE NÃO É O FIM”, cujo texto passo a leitura.

Antônio de Araújo nasceu no interior da Paraíba, na zona rural, nos arredores de Campina Grande aos 17 de junho de 1935 e faleceu aos 18 de agosto de 2016 na cidade do Rio de Janeiro. Entre seus reconhecimentos culturais e literários, está o fato de ter sido eleito paras a cadeira de número 32 da Academia Brasileira de Literatura de Cordel – ABLC, cuja fundação data de 7 de setembro de 1988.

Lembro nesse momento, que a iniciativa de homenagear o poeta, é fruto de uma conversa do fundador da Casa com o homenageado, ainda em vida, por ocasião de sua visita a Biblioteca em 2008; e num segundo momento por compromisso da Caravana do Cordel do Rio de Janeiro, estando entres seus fundadores, Aderaldo Luciano, pesquisador; Edmilson Santini, cordelista e ator; Zé Salvador, cordelista e Severino Honorato, cordelista e poeta.

Retratou este, a vida, de forma bem humorada, mas num tom crítico e construtivo, ao modo que sabia fazer muito bem. Não nos deixa uma obra extensa, mas como disse anteriormente, na poesia lida, seu nome há de dobrar a fama. Ele não foi famoso, para alguns, mas para muitos, foi, é e será sempre importante!

Dá nome a uma sala de leitura em uma das muitas escolas onde ministrou palestras e oficinas; na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, sendo morador do bairro de Cosmos, na Rua Pretos Forros, com sua segunda esposa, e sendo ele também, segundo esposo dela.

Hoje não temos aqui tudo o que gostaríamos de apresentar sobre o poeta, mas em breve, além dos seus cordéis, teremos objetos pessoais e uma biografia completa: cópias de documentos pessoais, textos, documentários: entrevistas em vídeos e outros. A partir de hoje os seus cordéis e de outros poetas, estarão disponíveis e à venda, afinal de contas será um meio de contribuir com a manutenção da nossa Biblioteca Comunitária Nélida Piñon, que desde o dia 6 de setembro de 2017, passa a abrigar a Cordelteca Antônio de Araújo – Campinense, esse paraibano de nascimento e carioca de coração e corpo, pois sua alma, creio, está em paz num Reino de Luz”. Estas são as minhas palavras de forma resumida numa tentativa de evidenciar a importância do nosso querido amigo e poeta. Justifico, porém, que nos faltou, no entanto informações de cunho pessoal sobre nosso vate.

Em tempo: Cabe-me igualmente, explicar para quem por acaso tenha dúvidas, que Cordelteca representa-se pelo acervo de publicações de textos na modalidade da poesia e termos ligados ao Cordel. E mais, as Cordeltecas, e já são muitas por todo Brasil, destinam-se a disponibilizar o acervo para pesquisas, feiras e vendas no ambiente em que estas se abrigam, sendo obviamente o caso da Cordelteca Antônio de Araújo – Campinense, em que nesse momento já dispões da obra de 13 poetas, somando 14, com as obras do homenageado.

E agora descerramos “a cortina” em que revelamos ao público nosso patrono, com agradecimentos pela decoração do ambiente a nossa diretora de Artes, Madalena Gomes. (...). são estas as minhas palavras, que servirão, entre outras coisas, para constituição de nossa ata.

Severino Honorato – Diretor Cultural.

Geraldo de Oliveira – Diretor Fundador.