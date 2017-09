Temer despreza a prioridade do Rio, e investe no que ele acha importante

Paulo Niemeyer filho, filho de um dos mais importantes neurocirurgiões, Paulo Niemeyer, recebeu a visita de Michel Temer nas instalações do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer (IEC). Em meio a tantas outras prioridades no Rio de Janeiro, inclusive na saúde, Temer prometeu terminar a obra do instituto e aumentar o repasse mensal, chegando a R$ 70,4 milhões. O instituto é sim de relevância indubitável, o problema é que a cidade do Rio de Janeiro está passando por graves problemas de falta de recurso em todas as áreas.

O IEC é um local onde poucos dos que sofrem de doença do cérebro são operados, com atendimentos menores ainda a pacientes pobres. A obra e funcionamento são de um investimento milionário, enquanto médicos e enfermeiros da cidade vivem sem salários dignos e agora até mesmo sem o salário indigno. Os hospitais seguem sem capacidade de atendimento. Temos uma quantidade de crianças com diabete infantil três ou quatro vezes maior que número que pessoas usará o IEC, e os hospitais não têm insulina.

Temer anuncia verba para o Instituto do Cérebro. E os outros hospitais, que estão à míngua?

Foi destinada uma verba para saúde, só que não com a preocupação de atender à prioridade da população. Qual interesse foi atendido?

Enquanto isso, o Rio de Janeiro vive com a violência e as favelas vivem em guerra. No último domingo aconteceu uma guerra na vida real dos moradores da Rocinha, mas ainda assim a TV Globo continua a glamourizar a violência, incentivando meninas pobres de favela a optarem por uma vida diferente da comum.

Nem o Governo e nem a TV Globo estão preocupados com a população, e muito menos com a vida dos moradores favela.

Cenas do domingo de guerra na Rocinha

* Davison Coutinho, morador da Rocinha desde o nascimento. Bacharel em desenho industrial pela PUC-Rio, Mestre em Design pela PUC-Rio, membro da comissão de moradores da Rocinha, Vidigal e Chácara do Céu, professor, escritor, designer e liderança comunitária na Comunidade