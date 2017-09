A loteria de Geddel, amigo de  Temer

Cinquenta e um milhões de reais escondidos em malas em um apartamento que supostamente seriam do ex-ministro do Governo Temer, ou melhor do amigo pessoal de Temer, Geddel Vieira Lima. Um dinheiro que precisou de uma equipe e de muitas horas para contá-lo. Quanta riqueza em um país com gente que hoje acordou sem o dinheiro para comprar o pão.

Suponhamos que o ex-ministro é um grande sortudo, pois acumulou o valor próximo a de um prêmio acumulado da Mega-Sena. Mas diferentemente de ganhar na sorte, o ex-ministro trapaceou milhões de brasileiros, fazendo doente morrer em fila de hospital, criança ficar sem escola, universidade fechar, professores sem salário e mais de 14 milhões de trabalhadores sem emprego. Essa era a proposta do golpe, enriquecer corruptos e empobrecer os trabalhadores.

Esses 51 milhões de reais seriam suficientes para construção de centenas de casas para moradores da Rocinha que vivem em áreas de risco, ou seriam suficientes para pagar milhares de beneficiados do bolsa família, ajudando a tirar famílias da miséria, poderia ser usado para reabrir a nossa biblioteca Parque fechada pelo governador do Rio, não por acaso pertencente ao mesmo partido de Geddel.

Em meio a tanta desigualdade e corrupção, assistimos ao desespero dos pais de famílias que estão desempregados, das crianças vendendo doces em sinais, das famílias passando fome para dar de comer a um grupo que está destruindo cada dia mais o Brasil.

* Davison Coutinho, morador da Rocinha desde o nascimento. Bacharel em desenho industrial pela PUC-Rio, Mestre em Design pela PUC-Rio, membro da comissão de moradores da Rocinha, Vidigal e Chácara do Céu, professor, escritor, designer e liderança comunitária na Comunidade