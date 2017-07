Iniciativas e sonhos em meio à guerra violenta nas comunidades

Há 27 anos o bairro Santa Teresa recebe o evento "Artes de Portas Abertas". Já faz parte do calendário oficial do Rio de Janeiro! Neste ano, após acompanhar uma série de notícias sobre a violência no Complexo do Alemão, Marcele Porto, proprietária do Beers Five Hostel House (Hostel temático de cerveja que possui uma suíte de nome Complexo do Alemão), convidou o Projeto Favela Art, criado e coordenado pela moradora do Complexo e artista plástica Mariluce Mariá, para realizar uma atividade com as crianças da comunidade no sábado (15), das 10h às 18h.

A empreendedora acredita que somente apoiando ações que proporcionem oportunidades de mudança vamos transformar a realidade de violência que vivenciamos em toda a cidade do Rio de Janeiro.

Segundo Marcele Porto: "O Arte de Portas Abertas é um dos eventos mais queridos do nosso hostel e do bairro de Santa Teresa! Esse ano vamos aliar arte com solidariedade e uma manifestação de repúdio à toda essa onda violenta, que vem vitimando principalmente as crianças que vivem nas favelas e periferias."

Ela afirma, entusiasmada, que não só ela, mas todos e todas que têm apoiado a proposta estão animados. "Abriremos as portas e o coração para as crianças do Complexo do Alemão."

"O objetivo do evento no Hostel é realizar oficinas de pintura em tela e outras atividades que proporcionem às crianças um dia de paz e alegria, com muita ludicidade. Além de mostrar que a comunidade mesmo vivendo em meio a uma guerra violenta pode sonhar e construir um mundo melhor. Por isso, será uma tarde repleta de influências da favela com uma ótica positiva! Arte, Musica, Solidariedade, e muita energia Positiva."

Para realização desse projeto, contam com a economia colaborativa. Foi criada uma vaquinha online solidária que teve o apoio de quase 50 pessoas. O valor arrecadado será destinado ao transporte no dia do evento, alimentação e compra de material de artes.

Ainda não atingiram o objetivo, por isso quem quiser colaborar para a realização dessas atividades e para oficinas para as crianças do Alemão durante as férias, basta entrar no endereço eletrônico https://goo.gl/Z6BcZk

* Colunista, Consultora na ONG Asplande e Membro da Rede de Instituições do Borel