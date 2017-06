Museu da Maré debate "Direito à Favela"

O Museu da Maré sediará, neste final de semana, o seminário "Direito à Favela". Em uma semana onde a violência de mais uma operação policial com forte troca de tiros e um incêndio que atingiu uma escola, e a bala perdida que atingiu uma professora, discutir o direito a este espaço é urgente.

A iniciativa é uma ação conjunta entre o museu que vem passando por graves dificuldades e corre o risco de perder seu espaço, e o mandato da vereadora Marielle Franco, que é oriunda da Maré.

O museu é um ícone na inclusão da memória da favela no circuito de museus, e foi paradigma para a disseminação da prática em outras favelas e de surgimento de outros museus de favelas, como o Museu de Favelas do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo.

O seminário contribui para reforçar neste momento de tamanho retrocesso no que se refere aos direitos conquistados e em que a favela sofre diariamente com a falácia da "guerra às drogas ", a luta legítima dos e das favelados e faveladas, por Cultura, Saneamento, Segurança Pública para além da presença de agentes armados, Saúde e Educação.

A proposta é discutir, pensar e propôr possíveis saídas ou meios para garantir que isso seja uma realidade. O seminário começa na sexta-feira, às 19 horas, com uma análise é um panorama do que é o "Direito à Favela" e se encerra com uma conversa sobre "Descriminalização das drogas e Segurança Pública".

O Museu da Maré fica na Avenida Guilherme Max, 26

*Colunista, Consultora na ONG Asplande e Membro da Rede de Instituições do Borel