Bombeiros enfrentam o Caveirão em incêndio na Maré

A tentativa do corpo de bombeiros em apagar o fogo após a tragédia que incendiou o CIEP Samora Machel, na Favela Novo Holanda no complexo da Maré, não foi feliz. Os bombeiros se depararam com a rotina dos favelados. Em meio ao incêndio na escola, nada menos do que quatro Caveirões entraram na comunidade para fazer uma operação.

A cena é inusitada, os bombeiros tentavam apagar o fogo em meio a um tiroteio! Esse contexto caracteriza o ‘dia após dia’ enfrentado pelos moradores da Maré. Centenas de crianças ficaram sem aula por conta do fogo.

Bombeiros em ação na Maré (Imagem da página no Facebook do Maré Vive)

Os moradores e crianças saíram da escola correndo no meio do tiroteio. Porém, essas mesmas crianças que fugiram do incêndio foram expostas ao fogo cruzado entre policiais e criminosos. Nessas horas, qualquer pessoa poderia facilmente ser um alvo. Que bom que Deus assim não quis.

A irresponsabilidade da politica de segurança pública mais uma vez colocou em risco a vida dos moradores da Maré. Só que desta vez, o corpo de bombeiros também foi colocado ao risco eminente de uma bala perdida ou achada.

A ausência de política pública na favela não é novidade. O que é nítido está reverberado na ação da polícia. A lógica é uma só: Salve-se quem puder, inclusive os bombeiros, se entrar no meio.

Os bombeiros apagaram o incêndio e não temos até o momento da publicação desta coluna informações sobre possíveis vítimas, mas a guerra de hoje apenas começou, teremos a infeliz companhia dos quatro Caveirões garantindo muito tiro a noite toda na favela.

* Walmyr Junior é morador de Marcílio Dias, no conjunto de favelas da Maré, é professor, membro do MNU e do Coletivo Enegrecer. Atua como Conselheiro Nacional de Juventude (Conjuve). Integra a Pastoral Universitária da PUC-Rio. Representou a sociedade civil no encontro com o Papa Francisco no Theatro Municipal, durante a JMJ.