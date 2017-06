A laicidade do Estado e a garantia dos direitos

A laicidade do Estado é ferramenta fundamental para a manutenção da garantia dos direitos humanos, sociais e civis. É preponderante para que se garanta o exercício da democracia plena.

Em um estado considerado laico, ou seja, onde a garantia de que a influência da religião não atuará ou intervirá na forma de organização dos grupos sociais estabelecidos em seu interior, encontramos a marca da cidadania e de alguma liberdade, ou pelo menos a sensação dela.

A notícia do corte de verbas para o auxílio das escolas de samba por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro, soou como um alerta. Não é somente uma pseudopreocupação com a qualidade do atendimento às creches, é mais do que isso.

Paulo Lins em seu impecável livro, "Desde que o Samba é Samba", nos ajuda a perceber a importância desta cultura, à partir do resgate histórico do início do que ele chama de "samba de sambar" do Estácio, bem como da fauna negra e estigmatizada que compunha aquele cenário.

O samba era a forma de existir, de ser e estar em uma sociedade ressentida da presença da gente preta "ociosa". Não haviam muitos postos de trabalho para a população negra, alijada dos bancos escolares no início do século XX.

Não podemos fugir da discussão sobre o que se tornou o Carnaval no Sambódromo hoje, o que já anunciava a Império Serrano em seu samba-enredo sobre o surgimento das escolas de samba S. A. A ausência das camadas populares, os enredos financiados. Só que o racismo estruturante das e nas relações sociais no Brasil, se apresentam de maneira multifacetada.

Não é só uma discussão sobre tirar subsídio de algo supostamente "supérfluo" ou dispensável e aportar em uma causa ou ação indispensável e prioritária. É sobre olhar e ler nas entrelinhas, para além dos argumentos de geração de receitas com a alavancagem do turismo e dos empregos indiretos que poderíamos utilizar.

É perceber que a sutileza da resistência de uma cultura, que para além das apropriações e usos outros, não se pode negar negra. Sejamos admiradores ou não dessa ou de qualquer outra forma cultural, a vertente religiosa a qual pertencemos, não pode de modo algum nortear decisões seculares, senão para nos dar serenidade e equilíbrio para lutar por uma sociedade mais justa e menos desigual.

* Colunista, Consultora na ONG Asplande e Membro da Rede de Instituições do Borel