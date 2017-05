A crise política no Brasil só terá salvação se o presidente Michel Temer renunciar ou sofrer impeachment e acontecerem eleições diretas. Caso contrário, o sentimento de descredibilidade do povo brasileiro só aumentará. Não é possível que um país continue a ser governado por um senhor acusado com provas de seu envolvimento em um grande esquema de corrupção. Não se pode continuar com as reformas que só objetivam enriquecer ainda mais os empresários e políticos corruptos.

Um senhor que é gravado participando de um esquema de corrupção afunda o país em uma grave crise e tem a capacidade de atribuir aos aposentados a crise financeira, propondo uma reforma que vai acabar com um direito do trabalhador. Ora, não se trata de reforma, se trata de acabar, pois sabemos que a realidade do povo pobre é muito diferente. A expectativa de vida na favela é de 65 anos.

As pessoas estão morrendo esperando em filas de hospitais, a educação está sucateada, o desemprego atinge 14 milhões de pessoas, tem muita gente sem comida na mesa. E ainda assim, assistimos aos luxos e desvios milionários de uma corja de políticos corruptos e empresários corruptores. Até mesmo na delação os empresários da JBS se beneficiaram com informações privilegiadas na bolsa.

Jovens, temos que ir às ruas em defesa do Brasil, não há nada a esperar de partido A ou partido B. As reformas precisam parar. Esse governo deve ser destituído. Temer tem que sair.

Diretas já!

* Davison Coutinho, morador da Rocinha desde o nascimento. Bacharel em desenho industrial pela PUC-Rio, Mestre em Design pela PUC-Rio, membro da comissão de moradores da Rocinha, Vidigal e Chácara do Céu, professor, escritor, designer e liderança comunitária na Comunidade