Uma homenagem às mães guerreiras

Neste Dia das Mães é emblemático, significativo e desesperador pensar nas mães que foram usurpadas do seu direito de viver cotidianamente sua maternidade por conta do racismo e de uma gestão predatória e cruel das políticas de segurança nos e dos espaços populares.

Desesperador e angustiante. E digo isso porque a consciência de que essa prática está longe de terminar provoca esses sentimentos.

Dia após dia, ouvir o depoimento destas mães, sua luta por justiça, reconhecimento e, principal e fundamentalmente, para se manterem vivas e sua sanidade íntegra, é de arrepiar.

Para estas mulheres negras, a busca incessante por manter a maternidade e dar a ela novos significados, dimensões e caminhos, imprimindo razão ao vazio imposto e travestido de política pública, é a essência da sua força.

E é justamente em sua força, coragem, determinação e disposição de e para doarem-se na luta que as fazem estar vivas e nos brindam com exemplos maravilhosos de solidariedade, empatia, muita luta e muita beleza.

Meu real desejo era encerrar nomeando-as aqui, mas penso que seria muito ruim já que não conseguiria. Nesse caso, faltar alguém não seria bom. Por isso, também a todas as mães, mas principalmente a estas que foram tolhidas da possibilidade definitiva de abraçarem seus filhos e filhas, porque a morte violenta no Brasil tem cor, classe e endereço, desejo sim, que tenham um domingo especial, seja de que forma for.

Por fim, aproveito para homenagear uma mãe especial, Lourdes Maria, a "Lourdinha", figura marcante e militante do amor ao próximo que nos deixou definitivamente neste Dia das Mães. Enquanto esteve conosco, imprimiu sua marca na incessante luta por justiça social. Fará falta!

Feliz Dia das Mães!!

* Colunista, Consultora na ONG Asplande e Membro da Rede de Instituições do Borel