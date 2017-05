Silêncio do Executivo é constatação da falta de compromisso com população favelada

Traduzir em palavras a situação vivida pelos moradores e principalmente pelas moradoras da Alvorada no Complexo do Alemão, não é a mais fácil das tarefas.

Como a destes e destas moradores(as), os milhares que vivem nas inúmeras favelas do Rio de Janeiro.

A imagem das residências praticamente destruídas por serem alvo constante dos tiros é desoladora.

A resposta oficial vai no sentido de agregar mais policiais ao efetivo já existente, demonstrando uma reatividade pouco frutífera e a total ausência de capacidade de diálogo com a população, principalmente a que mais tem sido atingida, e atingida literalmente, por essa política improfícua de (in)segurança.

O silêncio do Executivo do estado é a constatação da total falta de compromisso e um distanciamento amplo e irrestrito da situação da população favelada. Além do sofrimento real, ainda por cima alvo da rapinação do ex-governador e sua gangue, o que torna ainda mais vulnerável sua situação hoje.

* Colunista, Consultora na Ong Asplande e Membro da Rede de Instituições do Borel