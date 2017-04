O sangue dos moradores de favela pagando a conta de Cabral

Mais um final de semana violento no Complexo de Alemão. Dois jovens moradores foram atingidos e pagaram com suas vidas o preço de uma política de guerra aos pobres. Vivemos em um Brasil que a cada dia se descobre rombos milionários, desvios e corrupções em todas as esferas. É do executivo até quem deveria fiscaliza-lo, não sobra nada, nem ninguém. Crimes que partiram de gente do “bem”, de pessoas bem vestidas, de títulos universitários, de pessoas a quem nos referimos como senhores, excelências e doutores.

Essas mesmas pessoas continuam dirigindo e governando nosso país, implantando políticas que literalmente objetivam matar os pobres. Um governo que podemos classificar de "nazista", sim, pois está matando pessoas de todas as formas. Um governo que mata nas filas dos hospitais, que mata de fome, que não oferece educação, que governa para enriquecer quem já é rico.

As favelas foram abandonadas pelo poder público desde seu surgimento. Tudo que o governo pensava para essas áreas era a política de remoção. Após um século de abandono, o governo surge nas comunidades como herói. O então governador do Rio de Janeiro faz o papel de salvador, implementando nas comunidades as famosas UPPs, com a mentira da pacificação. Entrou sem pedir licença, amedrontou moradores, acabou com diversas formas de lazer e cultura e aumentou a especulação imobiliária nessas localidades.

A promessa era que aliado ao tapa na cara, os pés nas portas e revistas nos moradores, viria o que era chamado de social. É claro que o que na verdade aconteceu foi só a instalação de centenas de homens fardados, fuzis e contêineres de latas. De social, nada ficou, muito menos de paz.

Assistimos neste final de semana, ou melhor nos últimos anos, a uma guerra nas favelas. Desta vez, foi no Complexo do Alemão, as vítimas foram os jovens Gustavo Silva, de 17 anos que estava indo trabalhar em uma padaria e Bruno Souza, 24 anos, soldado que estava assistindo televisão em casa quando foi baleado. As duas famílias enterraram seus filhos. Quanta dor, quanto sofrimento que afetou para esses familiares. Ninguém pode sentir nem mesmo imaginar o sofrimento destas duas mães e dois pais. Até mesmo a cadelinha “rabita” que vive na rua onde o jovem Gustavo morava demonstrou seu amor acompanhando todo sepultamento do jovem.

A guerra no Alemão já dura diversos dias e moradores sofrem com medo dos confrontos. Até quando e quantas vidas ainda serão tiradas por essa política da morte.

Que Deus conforte essas famílias e proteja todos nós moradores de favela.

Paz no Alemão!

* Davison Coutinho, morador da Rocinha desde o nascimento. Bacharel em desenho industrial pela PUC-Rio, Mestre em Design pela PUC-Rio, membro da comissão de moradores da Rocinha, Vidigal e Chácara do Céu, professor, escritor, designer e liderança comunitária na Comunidade