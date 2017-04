Rocinha promove Via Sacra no feriado da Sexta-Feira Santa

A tradicional Via-Sacra da Rocinha, uma encenação que ocorre desde 1992 na favela da Rocinha, toda Sexta-Feira Santa acontecerá nesta sexta (14), às 20h, no Largo do Boiadeiro, parte baixa da comunidade.

Esta será a 25ª edição, e o diretor artístico Robson Melo, que dirige o espetáculo pela primeira vez, após direção em todas as edições anteriores de Aurélio Mesquita, abordará o preconceito e as recentes prisões do alto escalão da política e de grandes empresários envolvidos em corrupção. Como em anos anteriores, o projeto promove uma reflexão dos momentos atuais do Brasil e do mundo.

Quatro palcos serão instalados no Largo do Boiadeiro para a 25ª edição da Via Sacra da Rocinha

Nessa edição especial, quatro palcos serão espalhados pelo Largo do Boiadeiro e o público, como sempre, será parte do espetáculo, entrando e saindo de cena juntos com atores da própria comunidade, ali onde se une o lúdico com a realidade, o teatro com o cotidiano. Para Denis Neves, que além de atuar, também integra a produção do espetáculo, os espectadores podem esperar o que de melhor o projeto tem a oferecer:

“Esse ano, como em todos os outros, a via-sacra acontece na base da força, perseverança e emoção. Com um orçamento limitado, vamos levar o que temos de melhor para a comunidade que não pode ficar sem esse projeto, que é considerado um dos maiores teatros de rua do Brasil. É um patrimônio cultural da cidade, é da Rocinha para o mundo”.

Pela segunda vez consecutiva, o projeto, que é Patrimônio Cultural Imaterial da Cidade do Rio de Janeiro, por falta de verba irá ocorrer somente no Largo do Boiadeiro, e não fará os mais de três quilômetros de percurso que acompanharam as edições anteriores.

Com apoio da Fundação Cesgranrio, além da parceria com a Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, TV Tagarela, Biblioteca Parque da Rocinha – C4, Centro Cultural Rocinha de Paz e Loja Ortobom da Via Ápia, a 25ª edição da Via-Sacra da Rocinha acontecerá no Largo do Boiadeiro às 20h. A realização e produção é da Cia Roça Caçacultura.

A Rocinha está de braços abertos pare recebê-los e que juntos possamos acompanhar esse maravilhoso espetáculo, baseado no livro “O homem de Nazaré”, de José Maria Rodrigues.

* Davison Coutinho, morador da Rocinha desde o nascimento. Bacharel em desenho industrial pela PUC-Rio, Mestre em Design pela PUC-Rio, membro da comissão de moradores da Rocinha, Vidigal e Chácara do Céu, professor, escritor, designer e liderança comunitária na Comunidade