Flores murchas

Já pouco se fala da intervenção federal na segurança do Rio, que ao completar 30 dias foi atingida de viés pelas balas que mataram a Marielle Franco. Em seguida ganhou luz a escabrosa onda de fake news contra a vereadora executada. Agora, domina a agenda as decisões do STF relacionadas com o ex-presidente Lula, prenunciando o fi m das prisões após condenação em segunda instância. É disso que a mídia, as redes sociais e os opiniáticos de plantão vão se ocupar até o dia 4 de abril. A intervenção prossegue, pode até ganhar melhor rumo mas, como fato político, é um balão murcho. O Congresso, depois do dia 7, prazo final para desincompatibilizações e filiações partidárias, entrará em recesso branco. E com isso o presidente Temer, que agora se declara candidato, não contará com os efeitos da “jogada de mestre” nem com reformas ou iniciativas legislativas.

A intervenção foi tratada como fato extraordinário até à morte de Marielle. Pela superveniência deste e de outros fatos, pela evidência de que não existe um plano estratégico definido, e pela persistência dos pipocos de violência, banalizou-se. Hoje é percebida como mais uma GLO, aquelas operações militares de Garantia da Lei e da Ordem, que o Rio já bem conhece. A única notícia relevante a ela relacionada, na semana passada, foi a garantia de R$ 1 bilhão pelo governo federal, montante bem inferior às necessidades apontadas pelo interventor, general Braga Netto. O dinheiro ainda não saiu mas Temer fez um esforço de marketing, foi ao Rio, reuniu-se com o interventor e o governador e visitou as instalações do comando. Mas a verdade é que as expectativas com a intervenção se reduziram muito e que ela não produzirá os efeitos eleitorais esperados. Mas, apesar disso, da impopularidade e do 1% nas pesquisas eleitorais, ele está disposto a concorrer. “Seria covardia não ser candidato”, disse na entrevista à revista IstoÉ.

No Congresso, o clima é de fim de feira. Esta semana o governo pode colher sua última vitória na busca de recursos para enfrentar o rombo fiscal, aprovando projeto que reonera a folha de pagamento de setores da economia, suprimindo estímulos concedidos pelo governo Dilma. A urgência já foi aprovada mas a Câmara fez mudanças que reduzirão, de R$ 8,8 bilhões para R$ 3 bilhões, os recursos estimados pelo governo. Isso é quase nada diante da necessidade de mais de R$ 80 bilhões para cumprir a chamada “regra de ouro” orçamentária, fora os R$ 130 bilhões que virão do BNDES. O novo presidente receberá, em 2019, quadro bem pior mas tratemos deste futuro sombrio em outra hora. Câmara e Senado ainda votarão projetos secundários, como a regulamentação do lobby, e adeus Brasília. Vão todos para a pré-campanha. Em alguma urgência, farão uma sessão. Sempre foi assim.

Concluindo, nem a intervenção nem as reformas darão trunfos eleitorais a Temer. A recessão cedeu, é verdade, mas a recuperação do emprego é teimosamente lenta. E é pelo emprego que as pessoas sentem a economia. Temer será candidato para quê? Para defender o legado e para se defender das acusações, dizem os auxiliares. E assim, o tempo de televisão do maior partido, o MDB, não será usado para o debate de um programa ou de propostas para tirar o país da maçaranduba mas como púlpito para Temer se defender. Eleição mais desconjuntada nunca tivemos.

LUZ SOBRE O MBL

Sempre se disse que o Brasil precisava de uma direita assumida e lúcida mas não de um movimento fascistóide como o MBL que, no Sul, liderou manifestações violentas contra a caravana de Lula. O Globo demonstrou suas ligações com o site que foi o gatilho maior das fake news contra Marielle. O STF passou a ser agredido depois da liminar provisória concedida a Lula. MBL e Vem Prá Rua farão atos pela prisão de Lula nos dias 31 de março (aniversário do golpe de 64) e no dia 4 de abril, véspera da decisão final do Supremo. A ira está solta