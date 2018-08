Aquecimento global deve piorar até 2022

Cientistas anunciaram ontem a criação de um algoritmo capaz de prever os efeitos climáticos com mais eficácia, batizado de ProCast, que já foi capaz de antecipar efeitos “temporários” do aquecimento global no planeta, que ficará mais quente do que o normal nos próximos quatro anos. As conclusões foram publicadas na revista científica “Nature Communications”.

O ProCast calcula com mais precisão as previsões climáticas, ao considerar, além do impacto da humanidade, as variações próprias do clima. De acordo com o autor principal do trabalho, Florian Sévellec, integrante do Centro Nacional da Pesquisa Científica da França (CNRS), os índices de aumento de temperatura serão duas vezes maiores do que as alterações usualmente provocadas pela atividade humana até 2022. Entre as principais consequências do fenômeno citadas pelo estudo, estão o aumento anormal da temperatura da água dos oceanos e furacões.

Em tempos em que o aquecimento global é colocado em dúvida por governantes como Donald Trump, que atribui o fenômeno a um “boato” promovido pela China e retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, o estudo enfatiza que as mudanças climáticas “não são um processo linear e monótono”.