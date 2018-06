Tartaruga verde protegida, nova vítima do plástico na Tailândia

Poucos dias depois da morte de uma baleia, uma grande tartaruga verde de uma espécie protegida morreu na Tailândia depois de engolir bolsas de plástico, elásticos e redes de pesca.

Os veterinários tentaram, durante dois dias, salvar o animal que foi arrastado para uma praia, mas os esforços não deram resultados. O estômago da tartaruga estava inflamado com todo o plástico que havia engolido e não conseguia alimentar-se, explicou Weerapong Laovechprasit, membro da equipe que atuou no caso.

"Este ano constatamos que 50% das tartarugas arrastadas até as praias estão doente por causa dos resíduos plásticos que ingeriram", completou o veterinário.

"Há alguns anos, isto não acontecia em mais que 10% dos casos".

A Tailândia está entre os países que mais jogam plástico nos oceanos.

China, Indonésia, Filipinas, Vietnã e Tailândia despejam a cada ano mais de quatro milhões de toneladas de plástico no mar, o que represente metade do que é jogado em todo o planeta, de acordo com a ONG Ocean Conservancy.

"O mar se tornou um lixo e foi isso que a matou", lamentou Weerapong Laovechprasit.

A morte da tartaruga verde aconteceu poucos dias depois da morte de uma baleia que tragou mais de 80 bolsas de plástico.

Thon Thamrongnawasawat, biólogo marinho na Universidade Kasetsart, espera que a divulgação destas mortes provoque "um impacto forte".

"Esta é a primeira vez em 20 anos que vejo um avanço possível", disse, ao destacar as notícias na imprensa local e internacional sobre o tema, assim como as reações nas redes sociais.

Ao menos 300 animais marinhos, incluindo baleias, tartarugas marinhas e golfinhos, morrem a cada ano nas águas tailandesas depois de engolir plásticos.