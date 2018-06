Facebook tornou públicos posts de 14 milhões de usuários

Envolvido em mais uma polêmica, o Facebook admitiu na última quinta-feira (7) que uma falha interna modificou a privacidade de publicações na rede social e atingiu 14 milhões de usuários.

Postagens que deveriam ser visíveis somente para "amigos" apareceram também para pessoas não inclusas na lista de contatos.

O problema ocorreu em maio, por conta de um vírus que se espalhou pelo Facebook. A empresa informou que está notificando os usuários afetados. Recentemente, a rede social de Mark Zuckerberg esteve envolvida em um escândalo com a consultoria britânica Cambridge Analytica.

Eleições dos EUA 2016

Um professor repassou dados coletados com permissão do Facebook para a empresa, que os usou indevidamente nas eleições dos Estados Unidos em 2016, em prol de Donald Trump. Por conta disso, Zuckerberg prestou depoimentos diante do Congresso dos EUA e do Parlamento Europeu. Ele admitiu as falhas na plataforma e desculpou-se pela violação de dados. A Cambridge Analytica, por sua vez, encerrou suas atividades em maio, após os problemas com a rede social.