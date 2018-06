Feira de moda de Milão lança edição 'virtual'

A feira de moda "TheOneMilano", realizada em Milão, lançará uma edição "virtual", a "Always On". No entanto, a novidade não substituirá o espaço físico do evento: a plataforma visa proporcionar aos visitantes de "TheOneMilano" uma mostra dos figurinos que serão apresentados, permitindo a criação de novas combinações.

Aplicativo

O aplicativo, criado com contribuição do governo da Lombardia, é estruturado com um sistema de pesquisa por categorias "macro" (tecido, malha, pele, íntimo, de banho, calçados, bolsas e acessórios) e "micro" (ao escolher um tecido, por exemplo, é possível pesquisar jaquetas, camisetas, calças, etc.). "Lançamos esta plataforma para permitir que os expositores levem as propostas de moda que mais os representem, favorecendo compradores no acesso ao conteúdo da feira", disse a secretária-geral do evento, Elena Salvaneschi.

"Com este projeto, nós quisemos romper com os padrões de espaço e tempo e fornecer informações contínuas de aquisição e das coleções em si", concluiu. A edição física da feira acontece entre 21 e 24 de setembro, em Milão.