Visa se desculpa após falha informática que afetou clientes na Europa

A companhia de cartões de crédito Visa se desculpou neste sábado após sofrer uma falha informática que deixou na véspera os usuários de vários países da Europa sem poder realizar suas compras e outras transações.

O CEO do grupo americano expressou pessoalmente suas desculpas.

"Nosso objetivo é fazer com que todos os tipos de pagamento da Visa funcionem de maneira confiável 24 horas do, 365 dias do ano. Não estivemos à altura de cumprir com esse objetivo", reconheceu Al Kelly em um comunicado.

Também pediu desculpas ao conjunto de sócios e titulares dos cartões Visa e explicou que o problema ocorreu por causa de um ciberataque ou um acesso não autorizado.

A falha deixou na sexta os clientes em vários países da Europa sem poder realizar seus pagamentos nas lojas.

O Reino Unido foi um dos mais afetados, onde os cartões Visa representam 97% dos cartões de débito em circulação, segundo a UK Finance.

Contactada pela AFP, a companhia não pôde precisar o número de usuarios afetados.

Segundo o Royal Bank of Scotland, apenas o pagamento com cartão foi afetado, mas não o saque nos caixos eletrônicos.

Na Europa os cartões são principalmente de débito.

Durante várias horas, os titulares do cartão Visa não tiver outra opção a não ser comprar em efetivo.

Em Londres, a AFP observou que, além dos cartões Visa, as lojas do grupo Mark & Spencer não conseguiam registrar pagamentos por meio do aplicativo móvel Google Pay.

As dificuldades de pagamento com cartão em cidades onde o pagamento com dinheiro é raro alteraram os clima tradicionalmente animado de uma sexta-feira em Londres.

O Saint James of Bermondsey, um pub situado a leste da capital, estava quase vazio ante o aviso de "Cash Only" (apenas dinheiro).

Estas dificuldades tomaram por supresa inúmeros consumidores na Alemanha e Espanha, mas não atingiu a França.

Na Espanha, a Guarda Civil postou inclusive uma mensagem no Twitter para tentar tranquilizar os consumidores. "Tranquil@, se não conseguir pagar, você não sofreu roubo ou foi hackeado. #Visa sofre uma queda na Europa que impede de processar pagamentos com seus cartões".