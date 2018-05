Cientistas britânicos criam 'córnea 3D'

Cientistas britânicos da Universidade de Newcastle desenvolveram a primeira córnea humana feita a partir de impressão em 3D.

A córnea é um tecido localizado na parte da frente do olho e é o primeiro local pelo qual a luz externa passa. Sua função principal é a de foco visual.

A pesquisa, publicada na revista "Experimental Eye Research", indica como células-tronco da córnea de um doador saudável foram combinadas com alginato e colágeno para formar uma solução que pode ser impressa, criando uma "biotinta". Através de uma "bioimpressora" 3D, a "biotinta" foi ejetada "com sucesso" em anéis circulares para dar formato à córnea humana. De acordo com a universidade, a impressão "levou menos de 10 minutos".

O experimento pode proporcionar novos avanços no transplante de córnea. Estima-se que 10 milhões de pessoas no mundo todo precisem passar por esse procedimento cirúrgico, por apresentar cegueira causada pela bactéria Chlamydia trachomatis (Tracoma). Além disso, cerca de 5 milhões de pessoas sofrem de cegueira total devido a lesões na córnea, como queimaduras, lacerações, escoriações ou doenças