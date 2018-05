Árvore mais antiga da Europa 'é italiana', diz estudo

A árvore mais antiga da Europa é italiana, segundo um estudo publicado na revista norte-americana "Ecology", da "Ecological Society of America".

Trata-se de um pinus heldreichii (pinheiro) de 1.230 anos de idade e que fica no Parque Nacional Pollino, entre as regiões da Calábria e Basilicata, no sul da Itália. A árvore foi batizada de "Italus".

A pesquisa foi realizada "com um método inovador, que combina a dendrocronologia [estudo que determina a idade das árvores a partir dos círculos de seus troncos] e a datação com radiocarbono de mostras de troncos e raízes", diz um comunicado do Parque Pollino.

Além disso, o parque também informou que, "nos últimos cinco anos, conduziu uma série de estudos sobre o pinheiro para melhorar o conhecimento da espécie".