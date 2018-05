Google Tradutor surpreende internautas com ofensa oculta em francês

Usuários do portal Reddit prestaram atenção na tradução ofensiva da frase em inglês "I am a flat earther" (sou adepto da teoria de que a Terra é plana, ou "terra-planista"), oferecida pelo Google Tradutor.

Os internautas notaram que se traduzir esta frase do inglês para o francês, o resultado será o seguinte: "Je suis un fou" (sou um louco). Ao mesmo tempo, as traduções para outras línguas têm um significado mais próximo à frase original, segundo o portal.

Internautas acham que a falha técnica pode estar ligada à função de melhoramento de tradução quando qualquer usuário pode oferecer sua própria tradução do significado de certas palavras.

Adeptos da Sociedade da Terra Plana acreditam que o nosso planeta tem a forma de um disco plano de 40 mil quilômetros de diâmetro com o Polo Norte no centro.

Os serviços do Google com frequência se tornam tema de discussões na Internet, em particular o Google Maps, onde de vez em quando usuários encontram objetos misteriosos. Ultimamente, o serviço também foi bastante comentado por mostrar com dois dias de atraso a Ponte da Crimeia em seus mapas.

Até o momento de publicação desta matéria, a resposta dada pelo tradutor do Google ainda era esta

>> Sputnik