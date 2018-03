Marte deixa astrônomo vermelho de vergonha

O astrônomo Peter Dunsby está sendo alvo de chacota por ter visto um possível disco voador perto da Nebulosa Trífida e Laguna.

Dunsby, professor de cosmologia da Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul, ao observar um ponto luminoso no espaço sideral, compartilhou a descoberta com outros astrônomos através do Astronomers Telegram, aplicativo de troca de informações sobre fenômenos espaciais.

"Peter Dunsby (da Universidade da Cidade do Cabo) relata a detecção de um transiente ótico muito brilhante na região entre a Nebulosa Trífida e Laguna […] Deu para ver o objeto durante toda a duração das observações e não foi visto em observações anteriores deste campo […]", de acordo com a mensagem.

Porém, 40 minutos depois, o fenômeno foi desvendado. A descoberta era na verdade o planeta Marte.

"O objeto relatado no ATel 11448 foi identificado como Marte. Nossas sinceras desculpas pelo relato antecipado e pela inconveniência causada", respondeu o aplicativo.

O professor recebeu parabéns sarcásticos e foi motivo de piada no Twitter do ATel.

>> Sputnik