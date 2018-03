União Europeia questiona EUA sobre uso de dados pessoais pelo Facebook

A Comissária de Justiça da União Europeia, Vera Jourová, irá interrogar seus pares americanos sobre questões de privacidade relacionadas ao uso de dados pessoais pelo Facebook. A empresa anunciou recentemente que uma companhia de análise de dados ligada à campanha presidencial de Donald Trump manipulou informações privadas de usuários durante anos.

Vera irá discutir os acontecimentos recentes em reuniões que incluem o procurador-geral dos EUA, Jeff Sessions, e o Secretário de Comércio, Wilbur Ross. Também foi requisitada uma reunião com a Comissão Federal de Comércio e com membros do Facebook.

O Facebook comunicou que está investigando se os dados em questão ainda existem, apesar das alegações da Cambridge Analytica, a empresa de análise de dados, de que eles foram destruídos. O debate se dá em torno da questão de se a Cambridge utilizou dados pessoaos sem autorização para construir um sistema que atingisse eleitores americanos individualmente com propagandas políticas.

"Na perspectiva da União Europeia, o mal uso de dados pessoais de usuários do Facebook para fins políticos, se confirmado, é inaceitável", disse um porta-voz do departamento de Jourová. "Na UE, proteção de dados é um direito fundamental. Nós temos fortes regras de proteção de dados para proteger esse direito".

Fonte: Estadão Conteúdo (Dow Jones Newswires)