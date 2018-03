Reino Unido investiga uso de dados do Facebook pela Cambridge Analytica

A comissária de Informação do Reino Unido, Elizabeth Denham, afirmou nesta terça-feira que está usando todos os seus poderes legais para investigar o uso de dados pessoais de usuários do Facebook pela gigante das redes sociais e pela empresa de análise de dados Cambridge Analytica. A última teria utilizado informações provenientes do Facebook para ajudar Donald Trump a vencer as eleições em 2016.

Elizabeth está tentando conseguir um mandado para vasculhar os servidores da Cambridge Analytica. Em entrevista à BBC, a comissária disse que também está investigando o Facebook e pediu que a empresa não tente auditar ela mesma o uso dos dados pela Cambridge.

"Nosso conselho para o Facebook é para se afastar e deixar-nos fazer nosso trabalho", afirmou.

As acusações principais contra a Cambridge Analytica são de aquisição de dados de maneira ilegal. De acordo com o ex-funcionário da empresa Chris Wylie, a companhia utilizava as informações para construir perfis psicológicos para que eleitores fossem bombardeados com anúncios e histórias.

Fonte: Estadão Conteúdo (Associated Press)